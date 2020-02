Bosnia: parlamento Repubblica Srpska discute "azioni anti-accordo di pace" della Corte costituzionale centrale (3)

- I rappresentanti politici della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, non parteciperanno più alle decisioni delle istituzioni centrali del paese. Lo ha annunciato la scorsa settimana la presidente della Repubblica Srpska Zeljka Cvijanovic in conferenza stampa a seguito dell'incontro con i partiti serbi bosniaci. Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano "Nezavisne novine", Cvijanovic ha detto che il boicottaggio persisterà "fino a quando non sarà approvata una nuova legge sulla Corte costituzionale che non prevederà più la partecipazione di giudici stranieri". Cvijanovic ha detto che "la Corte costituzionale si è finora occupata anche di questioni identitarie, mentre ora ha iniziato a esaminare questioni territoriali". Gli attori politici della Repubblica Srpska, in particolare il rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik, hanno accusato varie volte i rappresentanti internazionali nella Corte costituzionale bosniaca di essere di parte nei confronti dei bosniaci musulmani. L'ultima decisione della Corte costituzionale che ha scatenato le critiche e ha portato direttamente all'annuncio di ieri di Cvijanovic è quella di annullare la legge sul terreno agricolo della Repubblica Srpska. Tra i rappresentanti della Repubblica Srpska nelle istituzioni centrali figura anche il premier del governo di Sarajevo Zoran Tegeltija. (Bos)