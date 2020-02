Tpl Roma: Atac, +14 per cento sanzioni a gennaio, multati 620 evasori al giorno (2)

- A gennaio 2020 i ricavi da titoli di viaggio hanno sfiorato i 22 milioni di euro, in crescita del 2,3 per cento rispetto a gennaio 2019 e dello 0,8 per cento rispetto alle previsioni di budget. Al risultato positivo di gennaio hanno contribuito l'eccellente andamento dei titoli de-materializzati venduti attraverso il servizio BPiù (+50 per cento rispetto a gennaio 2019) e quello dei Bit, cresciuti del 10,5 per cento rispetto ai dati di gennaio 2019. Ottimi risultati anche per i titoli turistici (+13,4 per cento). (Com)