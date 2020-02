Aborto: Maiorino (M5s), unica cosa incivile sono le parole di Salvini

- La senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente vicario del gruppo pentastellato a palazzo Madama, afferma in una nota che "l'unica cosa davvero incivile qui sono le parole del capo della Lega Salvini, che accusa apertamente le donne di ricorrere all'aborto come ad una tecnica anticoncezionale. Parole gravissime - aggiunge la parlamentare - che strumentalizzano un tema doloroso come l'aborto per portare avanti discorsi ideologici e retrogradi. Ma la 194 non si tocca, né ora né mai, e semmai, al contrario bisogna agire sullo spropositato numero di medici obiettori, che non consente l'erogazione di un servizio dovuto per legge".(Com)