Siracusa: duplice omicidio in agrumeto, arrestato 70enne

- È stato arrestato stamane, in seguito alle indagini degli agenti di polizia di Siracusa, il 70enne che, secondo gli inquirenti, la notte dello scorso 9 febbraio, congiuntamente ad un altro individuo, avrebbe esploso dei colpi di arma da fuoco che hanno portato al decesso di due uomini e al ferimento di un terzo presso la contrada Xirumi a Lentini, nel Siracusano. Il superstite avrebbe dichiarato che si trovava presso la contrada assieme alle vittime al fine di rubare delle arance in un agrumeto. Proprio grazie alle dichiarazioni del ferito, attualmente ricoverato in ospedale, gli uomini del commissariato locale sarebbero riusciti a risalire all’identità del 70enne che, come indicato dal sopravvissuto, svolgeva attività di guardiania per i terreni agricoli della zona. Questi infatti, assieme all’altro uomo che avrebbe esploso i colpi, è risultato svolgere l’attività di sorveglianza dei terreni in maniera abusiva, a differenza del complice regolarmente dipendente di alcune famiglie della zona. Anche grazie alle testimonianze di queste ultime, gli agenti del commissariato di Lentini hanno fatto sapere di essere riusciti a individuare e trarre in arresto il 70enne che si trovava presso l’abitazione di alcuni conoscenti a Brucoli (Sr). L’individuo è stato poi tradotto nel carcere di contrada Cavadonna, a Siracusa, in attesa della convalida del fermo da parte del Gip. (Ren)