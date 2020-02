Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con irregolari schiarite sulle Alpi fino a metà giornata; nuvolosità in progressiva attenuazione da ovest in tarda serata. Precipitazioni deboli e discontinue soprattutto sul Pavese e la pianura occidentale; in serata deboli a tratti anche sui rilievi alpini e prealpini. Nevischio o debole neve oltre 1500-1700 metri. Minime in moderato o forte aumento, massime in calo, ad eccezione della pianura orientale. In pianura valori minimi attorno a 7 °C, massimi attorno a 10 °C, con valori più elevati sul Mantovano. (Rem)