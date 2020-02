Meteo Milano: le previsioni per domani

- Fino a metà giornata cielo per lo più sereno su Alpi e settori occidentali, nuvoloso altrove; dal pomeriggio nuvolosità irregolare diffusa. Nella prima metà della giornata precipitazioni deboli a tratti sulla parte più meridionale dell'Oltrepò Pavese, al pomeriggio isolati piovaschi sulla fascia prealpina. Minime in calo, più marcato in montagna, massime in aumento. (Rem)