Governo: Faraone (Iv), Bonafede è il Toninelli di questo esecutivo, non possiamo permettercelo

- Davide Faraone, capogruppo al Senato di Italia viva ha affermato che Renzi e Italia viva hanno "fatto nascere questo governo" e ospite di "Agorà" su Rai3 ha aggiunto: "Bonafede starebbe dicendo che noi lo si attacca perché è il più vicino a Conte. Quindi vogliamo attaccare Conte. E' una grande fesseria. La verità è che noi non possiamo permetterci Toninelli in questo governo. Il Toninelli di questo governo è Bonafede, un Ministro che non comprende che in Parlamento non c'è la maggioranza per l'approvazione della sua proposta di giustizia". (Rin)