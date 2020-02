Traffico Milano: intenso con code su tangenziali e autostrade, incidente su A4

- Sulla A4 Torino-Brescia coda tra Sesto San Giovanni e Cormano per incidente. Sempre sulla A4 code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Bivio A4/Raccordo viale Certosa per traffico intenso e coda in uscita a Monza provenendo da Brescia per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in direzione Torino; in direzione Trieste code a tratti tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni per traffico intenso. Sulla A1 Milano-Bologna, in direzione Milano, coda su Bivio A1/Tangenziale Ovest MI provenendo da Bologna verso Autostrada Milano-Laghi per traffico intenso. Sulla A8 Milano-Varese, in direzione Milano, traffico rallentato tra Busto Arsizio e Castellanza per animali. Sulla A50-tangenziale Ovest, code a tratti per 11,1 chilometri tra Interconnessione A1 e Interconnessione A7 in direzione Nord, per traffico intenso. Sulla A52-tangenziale Nord, per traffico intenso, coda per 1,4 chilometri tra S.P. 9 Vecchia Valassina/Erba e SS35 Meda/SP46 Rho in direzione Nord; in direzione Sud code a tratti per 5,3 chilometri tra S.P. 131 Nova Milanese/Muggiò e Monza - S.Alessandro. (Rem)