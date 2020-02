Donbass: ministro Esteri polacco, rivedere struttura Formato Normandia

- La Polonia suggerisce di rivedere la struttura del Formato Normandia con il coinvolgimento di Unione europea e Stati Uniti nei negoziati per la fine della guerra del Donbass. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri polacco Jacek Czaputowicz. "Credo sia tempo di sollevare una questione importante: il Formato Normandia è davvero l'istituzione migliore per risolvere il problema? Sosteniamo il Formato fino a quando lo farà anche il presidente Volodymyr Zelensky e il popolo ucraino, ma forse dovremmo cercare altre soluzioni", ha detto il ministro polacco. Czaputowicz ha poi sottolineato come gli altri tre membri della piattaforma diplomatica -Germania, Francia e Russia, stiano cercando di rafforzare la cooperazione. (segue) (Vap)