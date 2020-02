India: Moody’s taglia previsioni di crescita, 5,4 per cento nel 2020 e 5,8 nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating statunitense Moody’s Investors Service, nel suo aggiornamento al “Global Macro Outlook”, ha corretto al ribasso la previsione sulla crescita economica dell’India nel 2020 al 5,4 per cento. La precedente stima era del 6,6 per cento. L’economia indiana, si spiega nel rapporto, ha subito un significativo rallentamento negli ultimi due anni e dovrebbe riprendere slancio nel trimestre in corso, ma più lento di quanto si prevedesse precedentemente. Anche la previsione del 2021 è stata tagliata: dal 6,7 al 5,8 per cento. Le stime di Moody’s sono relative all’anno solare; l’anno fiscale indiano inizia il primo aprile. Secondo l’agenzia di rating, il bilancio presentato dal governo per il 2020 non contiene stimoli sufficienti per superare la debolezza della domanda; come si è visto in altri paesi, gli sgravi fiscali difficilmente si traducono in aumenti dei consumi privati e degli investimenti aziendali quando l’avversione al rischio è elevata. Moody’s si aspetta interventi espansivi dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, anche se l’istituto potrebbe essere messo in difficoltà dall’impennata dell’inflazione al dettaglio, dovuta soprattutto ai rincari dei generi alimentari, in particolare delle verdure. A causa dell’epidemia di coronavirus sono state ridotte le previsioni per il G20, al 2,4 per cento nel 2020 e al 2,8 per cento nel 2021, mentre quella della Cina sono scese al 5,2 per cento per il 2020 e sono state mantenute al 5,7 per cento per il 2021. (segue) (Inn)