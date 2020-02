India: Moody’s taglia previsioni di crescita, 5,4 per cento nel 2020 e 5,8 nel 2021 (2)

- Il Comitato di politica monetaria della banca centrale, nella riunione bimestrale del 4-6 febbraio ha lasciato invariati i tassi di interesse (al 5,15 per cento il tasso repo e al 4,9 il reverse repo) e mantenuto un orientamento “accomodante” mentre ha corretto al rialzo le previsioni di inflazione: 6,5 per cento nel quarto trimestre del 2019-20, 5-5,4 per cento nel primo semestre del 2020-21, 3,2 per cento nel terzo trimestre del 2020-21. La correzione è stata motivata dal dato di dicembre, del 7,4 per cento, il più alto dal luglio del 2014 e nettamente al di sopra dell’obiettivo programmato, del quattro per cento, con un margine di oscillazione del più o meno due per cento. L’economia dovrebbe crescere del sei per cento nell’anno 2020-21, sostenuta dai consumi privati, anche se persistono rischi di ribasso per l’economia globale, soprattutto a causa dell’epidemia di coronavirus. Confermata la stima del cinque per cento per l’esercizio in corso. L’Indagine economica, il principale documento alla base della manovra di bilancio, si aspetta una ripresa di slancio nel 2020-21, con una crescita del 6-6,5 per cento, dopo il cinque per cento previsto per il 2019-20. (segue) (Inn)