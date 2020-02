India: Moody’s taglia previsioni di crescita, 5,4 per cento nel 2020 e 5,8 nel 2021 (3)

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi), nel suo ultimo aggiornamento al rapporto “World Economic Outlook” (“Weo”), a gennaio, ha corretto le previsioni per la crescita economica dell’India al ribasso rispetto a ottobre, dell’1,2 per cento per quest’anno e dello 0,9 per cento per l’anno prossimo. L’economia indiana dovrebbe crescere del 5,8 per cento nel 2020 e del 6,5 per cento nel 2021. Anche a ottobre le stime per il paese asiatico erano state riviste, a causa di un calo della domanda interna superiore alle aspettative e dei problemi del settore finanziario. Gli ultimi tassi di crescita previsti restano tra i più alti al mondo, ma insufficienti a ridurre la povertà. La correzione si inserisce in un quadro globale di incertezze, nonostante l’attenuazione delle tensioni commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti. L’economia mondiale dovrebbe crescere del 3,3 per cento quest’anno e del 3,4 per cento l’anno prossimo, in entrambi gli anni meno di quanto previsto a ottobre. (segue) (Inn)