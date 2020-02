Cultura: a Roma cinque domeniche dedicate alla fotografia nel cinema

- Cinque domeniche di fine mese, cinque appuntamenti per conoscere da vicino i segreti della fotografia nel cinema. Da domenica 23 febbraio, prenderà il via alla Casa del cinema di Villa Borghese “Light cafè. Incontri di luce”: un programma di cinque incontri con i grandi direttori della fotografia italiani per parlare di luce e di cinematografia. Saranno appuntamenti di approfondimento e studio, per conoscere nel dettaglio come si realizza e si costruisce un film e rivelare le diverse tecniche con cui si progetta il look di una pellicola. Attraverso il racconto in prima persona degli ospiti cinematographer e la formula dell’intervista gli spettatori avranno modo di scoprire il lavoro di uno dei principali collaboratori del regista. Si comincerà domenica 23 febbraio alle ore 11 con “Oltre la luce”, appuntamento dedicato al maestro Beppe Lanci. Docente di fotografia cinematografica presso il Centro sperimentale di cinematografia, Lanci vanta una filmografia molto ampia con più di cinquanta film all’attivo, molti dei quali diretti da grandi maestri del nostro cinema come Marco Bellocchio, Nanni Moretti e i fratelli Taviani. Si affermò negli anni ottanta con diversi film tra cui “Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti” di Lina Wertmüller, che gli valse il David di Donatello. Nel corso dell’incontro si parlerà della carriera del maestro, dei motivi che lo hanno portato a intraprendere la strada del cinema e del rapporto con i registi con cui ha lavorato nel corso dei trent’anni di attività.(Com)