Bielorussia: Consiglio Ue proroga di un anno misure restrittive verso Minsk

- Il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea ha deciso oggi di prorogare di un anno, fino al 28 febbraio 2021, le misure restrittive nei confronti della Bielorussia. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che tali misure comprendono un embargo sulle armi e sulle attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, nonché il congelamento dei beni e il divieto di viaggio contro quattro persone, in relazione alle sparizioni mai risolte di due politici dell'opposizione, un uomo d'affari e un giornalista nel 1999 e nel 2000. Il Consiglio ha inoltre prorogato la deroga alle misure restrittive per consentire l'esportazione di attrezzature per il biathlon e un numero limitato di fucili sportivi e pistole sportive ad uso specifico in Bielorussia, che rimangono soggetti all'autorizzazione preventiva delle autorità nazionali competenti caso per caso. (segue) (Res)