Bielorussia: Consiglio Ue proroga di un anno misure restrittive verso Minsk (2)

- Il Consiglio ha ricordato che le misure restrittive nei confronti della Bielorussia sono state inizialmente introdotte nel 2004, in risposta alla scomparsa di quattro persone. Nel 2011 sono state adottate ulteriori misure restrittive nei confronti di quanti sono coinvolti nella violazione delle norme elettorali internazionali e del diritto internazionale in materia di diritti umani, nonché nella repressione della società civile e dell'opposizione democratica. In quello stesso anno è stato introdotto l'embargo sulle armi. Il 15 febbraio 2016, il Consiglio ha deciso di revocare le misure restrittive nei confronti di 170 persone e quattro società, mantenendo l'embargo sulle armi e le sanzioni nei confronti delle quattro persone. Gli atti giuridici saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 18 febbraio 2020. (Res)