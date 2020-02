Napoli: de Magistris incontra funzionari Ministero della Giustizia dei Paesi Bassi

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha incontrato una delegazione di dirigenti e funzionari del Ministero della Giustizia dei Paesi Bassi in visita in Italia per una serie di incontri con diverse realtà territoriali del Paese. "Un incontro molto interessante - è stato fatto sapere dal Comune - con tanti spunti nati dalle domande dei funzionari olandesi, al cui capo delegazione il primo cittadino ha donato il crest ufficiale della città che è stato molto apprezzato". (Ren)