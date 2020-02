Ungheria: premier Orban, governo avvierà programmi per affrontare crisi climatica

- Il governo ungherese ha adottato la scorsa settimana una strategia di tutela del clima che mira a rendere indipendente dal carbone il 90 per cento della produzione di energia elettrica. Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, nel suo discorso sullo "stato della nazione", ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Per il capo del governo è necessario agire perché "una crisi climatica aleggia all'orizzonte, la popolazione sta diminuendo e ombre scure pendono sull'economia europea". Fornendo dettagli sul piano d'azione climatica, Orban ha spiegato che dal primo luglio il governo inizierà a eliminare le discariche abusive e a sanzionare chi inquina. La plastica monouso sarà resa illegale e un sistema di rimborsi sarà introdotto per il riciclo di vetro e plastica. E' previsto anche un giro di vite sulle grandi società, che saranno obbligate ad adottare tecnologie meno impattanti sull'ambiente. L'esecutivo ungherese ha in programma di allocare 32 miliardi di fiorini (95,3 milioni di euro) nell'arco dei prossimi due anni per promuovere presso piccole e medie imprese la produzione di energia rinnovabile. Saranno inoltre piantati 10 nuovi alberi per ogni nuovo nato e la superficie boschiva del paese sarà portata al 27 per cento entro il 2030. Ci sono anche piani per sestuplicare la produzione di energia solare nei prossimi 10 anni, per sostenere l'acquisto di veicoli elettrici economici e per far sì che entro il 2022 tutti i nuovi autobus del trasporto pubblico siano elettrici.(Vap)