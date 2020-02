Ungheria: premier Orban, necessario proteggere il paese dalla crisi economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito della strategia di tutela delle famiglie, Orban spiega che le esenzioni dalla tassa sui redditi per le madri con almeno 4 figli "hanno reso più facile la vita di 40 mila famiglie". Sebbene il tema della fertilità non sia stato incluso nella strategia di tutela familiare, il governo è comunque riuscito ad affrontarlo e ha fare "non uno, ma due passi in avanti". "L'obiettivo più importante è rendere esami e trattamenti per la fertilità, così come le medicine, accessibili gratuitamente a chi ne ha bisogno", ha precisato il premier. "Prima o poi anche le madri di almeno 3 figli saranno esentate dall'imposta sul reddito. So anche che una madre riceve per i primi 6 mesi dopo il parto il 70 per cento del suo stipendio medio annuo relativo all'anno precedente. Ebbene questo dovrebbe salire al 100 per cento", ha detto Orban. (segue) (Vap)