Ungheria: premier Orban, necessario proteggere il paese dalla crisi economica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I fatti mostrano che gli ultimi 10 anni sono stati quelli di maggior successo per l'Ungheria negli ultimi 100", ha commentato il primo ministro, dichiarando che il paese è riuscito a ottenere una crescita importante e a farlo mantenendo entro limiti tollerabili le ineguaglianze. Gruppi sociali vulnerabili come giovani, over 50, madri e lavoratori poco qualificati sono riusciti a trovare lavoro. I redditi sono in crescita e il salario minimo per lavoratori qualificati e non è raddoppiato. Investimenti ed export hanno raggiunto livelli record nel 2019 e tutto questo è prova di "abilità e diligenza". "Nel corso di 10 anni abbiamo anche imparato che Bruxelles non è l'Europa. L'Europa siamo noi e non dobbiamo assecondare l'élite di Bruxelles. In passato pensavamo che l'Europa fosse il nostro futuro. Oggi sappiamo che noi siamo il futuro dell'Europa", ha proclamato Orban. (Vap)