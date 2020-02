Montenegro: fonti stampa, accordo tra governo e Chiesa ortodossa serba ancora lontano

- La firma dell'accordo di base tra il governo montenegrino e la Chiesa ortodossa serba è ancora molto lontano, nonostante un primo incontro tra il premier Dusko Markovic e il metropolita Amfilohije tenutosi venerdì. Lo ha riferito oggi il sito di informazioni "Analitika" citando fonti vicine alle trattative. A seguito dell'incontro, i rappresentanti della metropolia montenegrina della Chiesa ortodossa serba hanno annunciato il proseguimento delle litanie di protesta contro l'approvazione da parte del parlamento di Podgorica della nuova legge sulle libertà religiose, che ha distanziato il clero serbo ortodosso dall'esecutivo di Podgorica, ma ha creato forti polemiche anche con i rappresentanti politici della Serbia. Venerdì, il presidente del Montenegro Milo Dukanovic ha accusato la Chiesa ortodossa serba di essere "uno strumento di ideologia nazionalista usato da Belgrado". Djukanovic ha detto che per questo motivo il Montenegro "deve avere una propria chiesa ortodossa autocefala". Djukanovic ha ribadito che la Serbia "utilizza la Chiesa ortodossa serba per esercitare influenze su questioni interne del Montenegro". Il capo dello Stato di Podgorica ha accusato inoltre la Chiesa ortodossa serba di "utilizzare i fedeli come strumento per esercitare pressioni sullo stato per rinunciare alla nuova legge sulle libertà religiose, il che è del tutto inaccettabile". (segue) (Mop)