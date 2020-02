Sud Sudan: leader ribelle Machar boccia proposta presidenziale di istituire tre aree amministrative

- Il leader dell’opposizione armata del Sud Sudan, Riek Machar, ha contestato la decisione del presidente sudanese Salva Kiir di creare tre nuove aree amministrative nel paese contestualmente alla riduzione del numero di stati da 32 a 10, sostenendo che l'iniziativa non fosse prevista dagli accordi emersi dai colloqui di pace. “La decisione della presidenza di tornare a dieci stati e la creazione di nuove aree amministrative non può essere accettata dal Splm-Io”, ha detto Machar in una nota. “Pertanto, chiediamo al presidente Kiir di riconsiderare questa idea di creare tre aree amministrative in quanto ciò apre un altro vaso di Pandora che vanifica la decisione di ritornare a dieci stati”, ha aggiunto. Kiir ha annunciato sabato scorso la decisione di ridurre a dieci il numero di stati del Sud Sudan, richiesta sostenuta da tempo dagli ex gruppi armati guidati da Machar. La decisione presidenziale prevede tuttavia anche la creazione di tre aree amministrative: quella di Abyei, quella di Ruweng e quella di Greater Pibor. Anche Lam Akol, leader del Movimento democratico nazionale, ha contestato la creazione di tre nuove aree amministrative, mentre gli altri firmatari dell'accordo di pace rivitalizzato hanno accolto con favore la riduzione del numero di stati e hanno rinnovato l’appello alla formazione di un governo di unità nazionale di transizione. (segue) (Res)