Sud Sudan: leader ribelle Machar boccia proposta presidenziale di istituire tre aree amministrative (2)

- Nell’annunciare la decisione, il presidente Kiir ha definito la misura un compromesso “doloroso ma necessario” in vista della formazione di un governo di unità nazionale. “Il compromesso che abbiamo raggiunto oggi è una decisione dolorosa ma necessaria se servirà a portare la pace. Mi aspetto che l'opposizione sia pronta a fare lo stesso”, ha detto Kiir in una dichiarazione. Il provvedimento rientrava nelle condizioni imposte dall’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) per sbloccare l’impasse nei colloqui di pace ed è arrivata nell’ultimo giorno disponibile secondo la tabella di marcia imposta dai mediatori. Il disaccordo tra Kiir e Machar sul numero di stati – secondo il governo di Giuba questi sarebbero dovuti rimanere 32, mentre i ribelli chiedevano di tornare ad un sistema più ristretto con 10 stati – e la mancata integrazione di diverse forze di combattimento sono stati gli ostacoli principali al completamento del processo di pace. Il Movimento di liberazione del popolo del Sudan all'opposizione (Splm-Io), parte dell'opposizione armata sud sudanese, aveva dichiarato di recente che non avrebbe preso parte al nuovo governo di transizione di Giuba prima della risoluzione della controversa questione del numero di stati. Di recente Kiir aveva respinto la proposta del Consiglio dei ministri dell’Igad di istituire 23 stati. (segue) (Res)