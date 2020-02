Sud Sudan: leader ribelle Machar boccia proposta presidenziale di istituire tre aree amministrative (3)

- L'ultimo round dei colloqui tra il presidente sud sudanese Salva Kiir e il leader dell'opposizione armata Riek Machar, che si è svolto nel fine settimana dell'8 febbraio nella capitale etiope Addis Abeba, si è chiuso senza che le parti trovassero un accordo su alcune questioni, in particolare sul numero di stati da mantenere nel paese. Di recente i paesi della Troika (Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia) hanno invitato le parti in conflitto in Sud Sudan a trovare un accordo per formare un governo di transizione e a non intraprendere "azioni unilaterali" dopo la fine dei colloqui tenuti nei giorni scorsi ad Addis Abeba. "Incoraggiamo tutte le parti, incluso il governo, a raggiungere un consenso sulla via da seguire per il numero di Stati" che il Sud Sudan dovrà avere, si legge nel documento citato dai media locali. Per i tre paesi, "il rifiuto di scendere a compromessi e andare avanti mina l'accordo, rischia il cessate il fuoco ed erode la fiducia del pubblico e dei partner (internazionali)". (segue) (Res)