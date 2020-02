Sud Sudan: leader ribelle Machar boccia proposta presidenziale di istituire tre aree amministrative (4)

- I membri dell'Unione Africana – che negli stessi giorni proprio nella capitale etiope hanno partecipato alla 33ma Assemblea generale dell'organizzazione – e la comunità internazionale si sono opposti a qualsiasi tentativo delle parti di prorogare ulteriormente oltre il 22 febbraio il periodo di formazione del governo di transizione, minacciando sanzioni contro chiunque ostacolasse il processo di pace. Nel quadro del vertice Ua, l'ambasciatore del Sud Sudan in Etiopia e presso l'Unione Africana, James Morgan, ha ribadito il diritto di Giuba alla sovranità nazionale nonostante le difficoltà incontrate dalle parti. "Faremo questo governo (di transizione) con o senza Riek Machar", ha detto il diplomatico, per il quale “nessuno ci dirà quanti Stati il Sudan del Sud dovrà avere, siamo sovrani". Il riferimento va in particolare agli Stati Uniti: il vicesegretario degli Stati Uniti per gli Affari africani, Tibor Nagy, ha dichiarato di recente che la comunità internazionale “ha perso la pazienza” con le parti in conflitto in Sud Sudan. (segue) (Res)