Sud Sudan: leader ribelle Machar boccia proposta presidenziale di istituire tre aree amministrative (5)

- Il presidente sudanese Salva Kiir e il leader dell’opposizione armata Riek Machar hanno ribadito a più riprese il loro impegno a formare un governo di unità nazionale entro 100 giorni, tuttavia lo scorso 17 gennaio le parti non sono riuscite a trovare un accordo sulla questione dei confini interni, come riferito dal vicepresidente sudafricano David Mabuza, mediatore dei colloqui tenuti. La fazione guidata da Machar teme in particolare che il presidente Kiir stia tentando di riorganizzare i confini statali per rafforzare il suo potere. “Il numero di stati e i loro confini rimane un punto critico tra le parti verso la formazione di un governo di transizione di unità nazionale”, ha detto Mabuza in una nota diffusa dalla presidenza del Sudafrica. “Dato che la questione non è stata risolta, le parti hanno concordato un periodo di sette giorni per ulteriori consultazioni sulla proposta di arbitrato come meccanismo per rompere l'impasse”, ha detto Mabuza, aggiungendo che i mediatori “sono fiduciosi” che Kiir e Machar rispettino la nuova scadenza del 22 febbraio per formare il nuovo governo. (segue) (Res)