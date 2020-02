Sud Sudan: leader ribelle Machar boccia proposta presidenziale di istituire tre aree amministrative (6)

- In questo contesto, la scorsa settimana si è tenuto presso la Comunità di Sant’Egidio il primo round negoziale a seguito degli accordi per il cessate il fuoco in Sud Sudan, firmati a Roma lo scorso 12 gennaio. Alle trattative, riferisce Sant'Egidio in una nota, hanno partecipato una cinquantina di delegati in rappresentanza del governo del paese africano, di tutte le forze politiche dell’opposizione (Ssoma, Splm-Io, Ndm, Opp, Fds) e di alcuni osservatori internazionali, tra cui l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), le Nazioni Unite e l’Unione europea. L’incontro, svoltosi grazie alla mediazione di Sant’Egidio, sancisce l’ingresso del Ssoma, sigla che riunisce tutti i movimenti di opposizione che non hanno aderito all’accordo di pace di Addis Abeba del settembre 2018, nel meccanismo di verifica e monitoraggio del cessate il fuoco. “Si tratta di un passo necessario e cruciale per il consolidamento del processo di pace – ha dichiarato Paolo Impagliazzo, segretario generale di Sant'Egidio, che ha portato avanti la mediazione per la Comunità – perché verranno garantite la sicurezza della popolazione civile e l’accesso delle organizzazioni internazionali in tutto il Paese”. (segue) (Res)