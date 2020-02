Firenze: mercoledì presentazione di "Tourisma, salone dell'archeologia e del turismo culturale"

- Torna a Firenze per il sesto anno consecutivo "Tourisma, salone dell'archeologia e del turismo culturale", dedicato alla comunicazione delle grandi scoperte archeologiche e alla promozione del patrimonio e turismo culturale. Si tratta di una full immersion di tre giorni, organizzata da Archeologia Viva, tra passato, presente e futuro dei nostri beni culturali con uno sguardo attento verso l'arte, l'archeologia e l'ambiente. La kermesse che si svolgerà al palazzo dei Congressi dal 21 al 23 febbraio, verrà presentata in conferenza stampa mercoledì, alle ore 12, in sala Barile a palazzo del Pegaso (via Cavour 4). L'iniziativa, hanno fatto sapere dalla Regione Toscana, sarà anche un'occasione per fare il punto sulle ricerche archeologiche italiane all'estero, e sulle ultime tecnologie applicate alla conservazione e divulgazione del nostro patrimonio e per parlare di archeologia pubblica e dei numeri, in crescita, del turismo culturale. Saranno un centinaio gli espositori con significative presenze straniere e 250 i relatori con nomi importanti come Pupi Avati, Vittorio Sgarbi e Alberto Angela. Non mancheranno spazi per scuole e famiglie con laboratori didattici per sperimentare la scheggiatura della pietra, l'accensione del fuoco, la scrittura geroglifica e la cucina villanoviana. All'incontro con i giornalisti parteciperanno il presidente del Consiglio regionale toscano Eugenio Giani, il direttore di "Archeologia Viva" Piero Pruneti e Patrizia Piacentini, egittologa dell'Università statale di Milano. Si parlerà anche della partecipazione del Consiglio regionale a tourismA, presente con un ampio stand rappresentativo e un convegno sulle città murate. Sarà, poi, il presidente Giani a tagliare il nastro, il 21 al palazzo dei Congressi e sempre Giani sabato 22 alle 17 in auditorium terrà una lectio su "Cosimo I".(Ren)