Trasporto aereo: scioperi e nebbia, numerosi voli cancellati in Algeria

- Diversi voli sono stati cancellati in Algeria nelle ultime ore a causa di uno sciopero a sorpresa dei dipendenti della compagnia nazionale Air Algerie, che si aggiunge ai problemi causati dalla nebbia sul paese nordafricano. Lo si legge in un comunicato pubblicato dalla stessa azienda sulla sua pagina Facebook. “Un movimento sociale senza regolare preavviso del personale di cabina”, riferisce Air Algerie, sta causando “disordini al traffico”. In mattinata già diversi voli erano stati ritardati dalla nebbia che sta coprendo in queste ore i cieli sulla capitale Algeri. (Ala)