Bracciano: due arresti e due denunce per spaccio di droga

- Due persone sono state arrestate e altre due denunciate nell’ambito dei controlli, svolti nell’ultima settimana, dai carabinieri di Bracciano. Un 19enne è stato fermato poco dopo aver ceduto 100 grammi di hashish a un ragazzo minorenne. Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto anche altri 90 grammi di droga, tra hashish e marijuana, un bilancino e la documentazione contabile che ha permesso di accertare l’attività di spaccio. Il 19enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre il minorenne è stato denunciato. L’altra persona arrestata è sempre un 19enne, che nascondeva in casa 12 dosi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento della droga. Arrestato, il ragazzo è stato giudicato con rito direttissimo. Inoltre un altro minorenne è stato scoperto in strada con una busta contenente 20 dosi tra hashish e marijuana. Nella sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto anche altre tre dosi di hashish e un bilancino: per questo il minorenne è stato denunciato. Infine sono 4 le persone segnalate per uso personale di droga, tutte maggiorenni.(Rer)