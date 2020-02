Iraq: premier Kurdistan, più di 60 attacchi dello Stato islamico ogni mese

- Il primo ministro della Regione curda irachena, Masrour Barzani, ha dichiarato a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza che gli attacchi dello Stato islamico nel Kurdistan iracheno sono più di 60 al mese. Lo riferisce la testata irachena "Almada Paper". Secondo Barzani, la morte del leader dello Stato Islamico, Abu Bakr al Baghdadi, lo scorso ottobre non ha comportato un indebolimento significativo dell'organizzazione. Al contrario, quest'ultima avrebbe migliorato i propri metodi di reclutamento e starebbe rinserrando i ranghi per effettuare nuove azioni terroristiche nel nord-ovest dell'Iraq. Barzani ha sottolineato di avere condiviso le proprie preoccupazioni sulle attività del gruppo e sulla stabilità della regione al segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in un incontro ai margini della Conferenza di Monaco sulla sicurezza.(Irb)