Iraq: prese misure di sicurezza per proteggere installazioni petrolifere a Bassora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità irachene hanno preso misure di sicurezza per proteggere le installazioni petrolifere a Bassora, nel sud del paese. Lo ha dichiarato il comandante delle operazioni di Bassora, generale Qasim Nazzal, spiegando che l’attuazione di questa misura consente di ridurre i conflitti tribali. I giacimenti e le installazioni nel governatorato di Bassora costituiscono la spina dorsale dell’economia irachena e una delle risorse più importanti per la sicurezza del paese. Gli aspetti della sicurezza saranno discussi nel prossimo periodo con le autorità competenti e con i responsabili delle compagnie petrolifere. Per quanto concerne le controversie tribali, il comandante per le operazioni di Bassora ha ricordato l’attuazione delle decisioni prese dalla leadership per limitare le controversie tra i clan, sottolineando la necessità di non vanificare gli sforzi compiuti dalle forze di sicurezza per evitare la violenza. (Irb)