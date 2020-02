Elezioni suppletive: Guarino, continueremo attività al di là del risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamane a “Barba e capelli”, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc, è intervenuto Riccardo Guarino, candidato alle suppletive al Senato per il collegio campano, che ha dichiarato: "L'informazione, oggi, sembra sia diventata un lusso. Oggi sono a Barra, San Giovanni, Ponticelli. Sono un napoletano doc, che conosce strada per strada la propria città, sempre girando sul mio amato scooter. Napoli ha bisogno di tornare alla normalità, garantendo i servizi fondamentali, come i trasporti, le scuole sicure, la sanità. Ho scelto, quindi, di creare "Rinascimento partenopeo", partendo proprio da questa idea. Partiamo da un concetto importante: la politica è cittadinanza attiva. Prendiamo ad esempio la polis, dove i cittadini erano parte integrante di essa. Nel napoletano sento un grande scetticismo, una grande distanza dalla politica. Sfiducia garantita da chi è stato ai vertici del potere per tanti anni. Il cittadino, però, quando comprende chi davvero si impegna nel sociale, riesce a riporvi fiducia”. “Noi – ha proseguito il candidato - siamo un laboratorio, un esperimento che speriamo si possa replicare anche in altre città d'Italia, perché siamo l'espressione di una democrazia diretta. Con questa legge elettorale, è quasi impossibile ciò che abbiamo fatto. I capi elettorali sono scelti dai partiti, e non dal popolo, cosa che invece è accaduta nel mio caso. Io porto avanti la mia esperienza da avvocato, contro le vessazioni dei cittadini. Bisogna cambiare il sistema e l'approccio alle cose, per fare in modo che i lavoratori possano affrontare la vita serenamente. Il rinascimento è già partito, attraverso un gruppo di persone che si sono messe in gioco. Il nostro spirito è quello di essere parte attiva nella politica, indipendentemente se si è in competizione”. “Proporremo per i prossimi anni – ha concluso Guarino - indipendentemente dai risultati delle suppletive, delle soluzioni per svariarti problemi sul territorio. Una noce nel sacco non fa rumore, ma se la prima noce non cade, il sacco non si riempirà mai". (Ren)