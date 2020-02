Libia: parlamento accoglie con favore la risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu

- La commissione per gli Affari esteri della Camera dei rappresentanti libica (il parlamento che si riunisce in Cirenaica) ha accolto con favore la risoluzione 2510 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che la scorsa settimana ha approvato le conclusioni della conferenza di Berlino sulla Libia chiedendo un cessate il fuoco duraturo nel paese. Il presidente della commissione, Youssef al Agouri, ha affermato che le conclusioni della conferenza di Berlino "possono essere utilizzate come base per realizzare le aspirazioni del popolo libico per la pace e la stabilità". Citato dal sito web informativo “Al Mashad”, considerato vicino alle istanze del generale Khalifa Haftar, il parlamentare ha detto che “il Consiglio di sicurezza dovrebbe fornire pieno sostegno alla missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia nello svolgimento dei suoi compiti". Allo stesso tempo, Al Agouri ha anche chiesto l'uscita delle milizie e dei gruppi armati estremisti da Tripoli "in un arco temporale specifico e con chiare garanzie". Il parlamentare, infine, ha sottolineato la necessità di porre fine alle interferenze straniere in Libia. (segue) (Lit)