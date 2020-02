Ue: presidenza croata, oggi presentazione bozza del Quadro finanziario pluriennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo presenterà oggi durante il Consiglio Affari generali dell'Unione europea una proposta di Quadro finanziario pluriennale (Qfp) per un accordo a livello di capi di Stato e di governo dell'Ue. Lo ha detto, durante il dibattito in aula sul prossimo Consiglio europeo straordinario sul Qfp, il segretario di Stato croato per la cooperazione con il Parlamento europeo, Nikolina Brnjac, in rappresentanza della presidenza di Zagabria del Consiglio dell'Ue. Brnjac ha spiegato che Bulgaria, Austria, Finlandia e questa presidenza hanno lavorato per creare il terreno per un accordo sul Qfp. "Dopo le discussioni del Consiglio di dicembre, entriamo in una fase decisiva. Il presidente del Consiglio ha condotto consultazioni estese con le sue controparti e su questa base presenterà al Consiglio Affari generali una proposta per un accordo a livello di Consiglio europeo", ha spiegato Brnjac. "La presidenza croata sostiene pienamente l'idea di trovare un accordo rapidamente. Non sarà facile. In molti campi, ci sono ancora dei divari tra quanto vogliamo ottenere a livello europeo e i finanziamenti a disposizione. Ma bloccare le cose e aspettare non faciliterà" la situazione. (Beb)