Difesa: ministro russo Shoigu oggi in visita a Belgrado su invito dell’omologo serbo Vulin

- Il ministro della Difesa serbo, Sergej Shoigu, è atteso oggi a Belgrado per una visita di lavoro. Si tratta della prima visita di Shoigu all’estero dopo la sua conferma all’incarico di ministro della Difesa nel nuovo governo russo guidato da Mikhail Mishustin e sarà seguita dalla tappa in Italia prevista domani per partecipare ai lavori del formato negoziale “2+2” che coinvolge anche i ministri degli Esteri. Shoigu si reca in Serbia su invito dell’omologo Aleksandar Vulin per valutare lo sviluppo delle forze armate serbe. Il ministro russo parteciperà a una cerimonia per la posa della prima pietra della fiamma eterna nel sacrario dei liberatori di Belgrado. La fiaccola dovrebbe essere accesa a maggio come parte delle celebrazioni per il 75mo anniversario della vittoria sulla Germania nazista.(Seb)