Libia: presidente Consiglio di Stato, non contiamo su una soluzione politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando del blocco dei terminal petroliferi in corso ormai dal 18 gennaio scorso, Al Mishri ha detto di non poter accettare “né politicamente né militarmente questa estorsione da parte di Haftar, che per lui equivale a un suicidio: non ci inginocchieremo davanti a queste pressioni”. L’Alto Consiglio di Stato libico è l’organo consultivo di Tripoli creato con gli accordi politici di Skhirat e formato in buona parte da ex deputati del Congresso generale nazionale, il parlamento libico nato nell'agosto del 2014 e dissolto nell'aprile 2016. L’istituzione tripolina fa da “contraltare” alla Camera dei rappresentanti di Tobruk, il parlamento monocamerale libico che si riunisce in Cirenaica. Secondo la “road map” tracciata dall’inviato delle Nazioni Unite, Ghassan Salamé, i membri delle due istituzioni dovrebbero riunirsi a Ginevra a fine febbraio per avviare la "pista politica" del dialogo intra-libico. (Lit)