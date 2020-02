Coronavirus: Russia, nessun nuovo caso riscontrato

- Non è stato riscontrato alcun nuovo caso del coronavirus in Russia. E’ quanto emerge dagli ultimi dati del Servizio federale nazionale per la sorveglianza della protezione dei consumatori (Rospotrebnadzor) pubblicati oggi. "A seguito del monitoraggio condotto in tutta la Russia, sono stati rilevati due casi di coronavirus fra le persone arrivate dalla Cina. Il 12 febbraio alcune persone sotto osservazione sono state dimesse a causa del ripristino delle loro condizioni di salute. Non sono stati rilevati nuovi casi", ha riferito l'agenzia in una nota. (Rum)