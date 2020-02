Coronavirus: ministro Speranza a "la Repubblica", l'Africa per ora non fa paura

- Il ministro della Salute Roberto Speranza è completamente assorbito dall'emergenza coronavirus. A 17 giorni dalla decisione di interrompere il traffico aereo con la Cina, spiega a "la Repubblica" qual è la situazione. "Guardando i dati Oms, gli esperti ci dicono che c'è qualche primo segnale di decelerazione nella diffusione del virus. Si tratta però solo di una tendenza iniziale, non dobbiamo abbassare la guardia. Continuiamo a seguire il criterio che ci siamo dati all'inizio: massima precauzione e attenzione. Sarebbe un grave errore sottovalutare le cose". Quindi il blocco dei voli, che scade ad aprile, sarà forse prorogato. "È presto per deciderlo. L'emergenza coronavirus va monitorata giorno per giorno e infatti la nostra task force si riunisce ogni mattina. Oggi le misure decise dal tavolo tecnico scientifico sono le più idonee a salvaguardare il nostro Paese. Solo il cambiamento del quadro epidemiologico può farle modificare. L'auspicio è che nei prossimi giorni e settimane i dati risentano positivamente del lavoro importante svolto dal governo cinese". (segue) (Res)