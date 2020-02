Coronavirus: ministro Speranza a "la Repubblica", l'Africa per ora non fa paura (3)

- I controlli negli aeroporti non hanno fatto trovare casi sospetti. "Di persone con la febbre ne sono state trovate molte ma i test poi hanno rivelato che non avevano il coronavirus. Teniamo alto il livello di sorveglianza". Il virus è in Africa ma "c'è un solo caso in un continente enorme, a noi molto vicino. La situazione va valutata giorno per giorno con la massima serietà. Ora non servono provvedimenti ad hoc oltre a quelli già disposti per porti e aeroporti. Per quanto riguarda voli e imbarcazioni che provengono dall'Africa, i controlli sono rigorosi come per chi proviene da altre parti del mondo. Ricordo che la nostra decisione più drastica riguarda un Paese, la Cina, dove sono concentrati il 99 per cento dei casi al mondo. Non ha fondamento scientifico al momento prevedere altro. Piuttosto dobbiamo lavorare su un fronte diverso. Come ho detto ai ministri europei, l'Unione e l'Oms devono sostenere i Paesi africani per mettere in atto misure di prevenzione e contenimento. Magari non l'Egitto, che ha un sistema sanitario abbastanza solido, ma altri Paesi".Per quanto riguarda invece gli scontri nel governo, "sinceramente non ho neanche il tempo per guardarli. Mi sembrano questioni molto più piccole, anche rispetto a come vengono raccontate. In queste ore la testa degli italiani mi pare che non sia, con tutto il rispetto, rivolta alla prescrizione o alle questioni della maggioranza. Le cose che incidono sulla vita delle persone sono altre, il coronavirus e i temi economici e sociali. lo mi occupo senza sosta solo del virus e lo farò finché il pericolo non sarà archiviato. L'Italia deve essere unita in questa battaglia. Il resto viene dopo", ha concluso Speranza. (Res)