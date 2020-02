Libia: Mezzaluna rossa di Sirte fornisce aiuti agli sfollati di al Hishah

- La Mezzaluna rossa libica a Sirte, città costiera libica a metà strada fra Tripoli e Bengasi finita nelle scorse settimane sotto il controllo delle forze del generale Khalifa Haftar, ha fornito aiuti non alimentari alle famiglie sfollate dalla città di Al Hishah, che sono fuggite dalle loro case nelle battaglie a est di Misurata a causa dei combattimenti tra le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) e l'Esercito nazionale libico (Lna). In una dichiarazione diffusa ieri, domenica 16 febbraio, la Mezzaluna Rossa di Sirte ha dichiarato che "dopo aver valutato la situazione, il numero di famiglie sfollate a Sirte ha raggiunto oltre 200 persone; la maggior parte delle quali vive nelle scuole Sirte e in numerosi edifici pubblici in città". (Lit)