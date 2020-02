Libia: ministro Guerini a "la Repubblica", l'Italia torna in campo

- Alla Conferenza di Monaco, la ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha annunciato la riammissione dell'Italia ai tavoli internazionali che contano, Libia e Iraq anzitutto, dopo un'assenza che secondo il suo omologo italiano, Lorenzo Guerini, era "un azzardo". Anche il nostro responsabile della Difesa era alla Conferenza sulla Sicurezza, e in una intervista con "la Repubblica" racconta come si è arrivati al cosiddetto "superamento" dell'E3 - Germania, Francia e Regno Unito - e perché sulla Libia bisogna accelerare su una nuova Sofia. Che abbia anche, per l'Italia è importante, "una componente navale". La ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha annunciato che vuole rendere il formato E3 più "flessibile" coinvolgendo di nuovo l'Italia. "È un tema che abbiamo posto da mesi, mesi in cui abbiamo segnalato che il formato E3 - Germania, Francia, Regno Unito - era insufficiente per affrontare situazioni di crisi e impostare efficacemente un lavoro comune. Mi riferisco in particolare all'Iraq e alla Libia, ma anche ad altre urgenze. Ne abbiamo discusso più volte con la mia omologa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer, anche nel nostro colloquio più recente. E che lei abbia riconosciuto a Monaco la necessità di superare l'E3 includendo l'Italia, è un passo che giudico positivo". (segue) (Res)