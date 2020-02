Libia: ministro Guerini a "la Repubblica", l'Italia torna in campo (2)

- "Adesso - continua - alle dichiarazioni dobbiamo far seguire i fatti. Per me è importante che si vada nella direzione di un superamento dell'E3. Ed è un tema su cui abbiamo insistito tutti, anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il mio collega degli Esteri, Luigi Di Maio, nei loro colloqui con gli omologhi di Londra, Berlino e Parigi". Secondo il ministro "parlare ad esempio di Iraq prescindendo dall'Italia è un azzardo. Di questi quattro Paesi presenti fi, abbiamo uno dei contingenti più significativi, 900 militari. Siamo una componente importante della coalizione anti-Isis, alla cui riunione ho partecipato in apertura della Conferenza di Monaco". Questo formato si è sbloccato solo ora. "Ormai era un impedimento più formale che sostanziale". A dicembre però l'Italia era stata tenuta fuori da un E3 sulla Libia. L'instabilità politica perenne dell'Italia ha giocato un ruolo nel tenerla fuori finora. "Certo, la stabilità è un elemento importante anche nell'interlocuzione con gli altri Paesi. Tuttavia immaginare soluzioni alla crisi libica, senza l'Italia in campo non ha senso, credo se ne siano resi conto. Tornando all'Iraq, per questo all'indomani dell'uccisione Soleimani, durante la crisi tra Washington e Teheran, ebbi una telefonata con il Segretario alla Difesa Mark Esper. Convenimmo sulla necessità di un maggior coordinamento tra gli alleati in Iraq. Anche alla luce di ciò, abbiamo deciso di mantenere inalterata la nostra presenza in quel Paese. Noi siamo tra i pochissimi Paesi a non aver ritirato neanche un soldato". (segue) (Res)