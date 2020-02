Libia: ministro Guerini a "la Repubblica", l'Italia torna in campo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adesso in Iraq bisogna "continuare il confronto con le autorità irachene per garantire la stabilizzazione dell'Iraq, anche dopo il voto nel loro Parlamento, per andare avanti nel lavoro di stabilizzazione del Paese e favorire il transito dalla coalizione alla Nato delle attività di addestramento delle forze armate irachene per garantirne il più velocemente possibile l'autonomia". Per quanto riguarda il contributo dell'Italia sull'Iran, "giustamente il ministro degli Esteri sta seguendo con attenzione quel dossier. Credo che accanto all'impegno per garantire alcuni principi fondamentali, come ad esempio la libera navigazione nello stretto di Hormuz, si debba affiancare un'attività che continui il dialogo con il governo di Teheran. Dobbiamo avere certamente un approccio fermo, ma mantenendo un atteggiamento de-escalatorio". Sulla Libia qui a Monaco c'è stata una riunione dei ministri degli Esteri post-Berlino, il cosiddetto 'Comitato dei Seguiti'. Ma i risultati sembrano modesti. (segue) (Res)