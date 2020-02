Libia: ministro Guerini a "la Repubblica", l'Italia torna in campo (4)

- "Abbiamo seguito la questione con molta preoccupazione per l'intensificazione del conflitto in questi mesi e per la stabilizzazione del Paese che si stava allontanando, anche a causa di un'interferenza sempre più pesante delle forze esterne. Adesso dobbiamo davvero mettere tutte le forze in campo per realizzare le conclusioni di Berlino. Dobbiamo predisporre urgentemente un'iniziativa per il rispetto effettivo dell'embargo. La soluzione del conflitto in Libia deve essere politica, ma c'è bisogno di uno sforzo proattivo per realizzare anche l'altro impegno cruciale: il cessate il fuoco". L'embargo è violato di continuo. "Credo che si debba agire efficacemente in mare. Sofia ha già tra i suoi compiti il contrasto al traffico di anni e in tal senso andrebbe potenziata, anche rimettendo in attività la componente navale". Martedì Guerini e Di Maio vedranno gli omologhi russi, Sergej Lavrov e Sergej Shojgu. "Tutti dobbiamo lavorare affinché siano conseguiti gli impegni di Berlino", ha concluso Guerini. (Res)