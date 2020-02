Terrorismo: Di Maio a "La Stampa", Italia leader nella lotta ai gruppi jihadisti in Sahel.

- "La minaccia terroristica in Libia, così come in altre aree, ad esempio il Sahel, è autentica e l'Italia è pronta, attraverso un approccio olistico ma con una visione più ampia che affronti questioni tra loro legate". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in una intervista a "La Stampa", dopo il suo intervento alla Conferenza della Sicurezza di Monaco. In questa 56ema edizione l'Italia ha ritrovato voce dopo qualche anno vissuto in sordina. Il ministro è soddisfatto del blitz bavarese; ha partecipato al vertice del Follow Up Committee (la struttura a livello ministeriale per far avanzare l'agenda berlinese sulla Libia), ha incontrato l'omologo iraniano Zarif al quale ha chiesto lo sforzo dell'Iran a riattivare le politiche di non proliferazione e ha incassato un'apertura notevole dalla Germania che per bocca di Kramp-Karrenbauer, ministra della Difesa, ha proposto di allagare il team degli E3 (Francia, Germania e Regno Unito) all'Italia sul dossier iraniano. Una proposta che ci fa piacere, ragiona di Maio, ma "è appunto un'apertura, solo quello per ora, dobbiamo ragionare". Va a passo più spedito sul dossier libico il ministro, l'Italia avrà la co-presidenza del Follow Up Commitee (per questo mese) che si riunirà il prossimo 19 marzo a Roma. "Non bisogna essere Alice nel paese delle meraviglie, lo vedo che continuano a esserci razzi su Mitiga, che si combatte, che ci sono violazioni della tregua". (segue) (Res)