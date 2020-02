Terrorismo: Di Maio a "La Stampa", Italia leader nella lotta ai gruppi jihadisti in Sahel. (2)

- Eppure, prosegue Di Maio, ci sono spiragli. "Ho visto Haftar il 17 dicembre, era refrattario ad accettare un percorso come quello avviato il 19 gennaio a Berlino. L'ho incontrato questa settimana, ora riconosce che quella via può essere la soluzione". Ad Haftar ha parlato dello sblocco dei pozzi petroliferi. "Diciamo che è disposto al dialogo, ma da qui a dire che toglierà il blocco nei prossimi giorni è prematuro. Questo è un tema chiave, non solo lo stop alla produzione sta paralizzando e impoverendo il Paese e la gente, ma fra un po' Tripoli dovrà attingere alle riserve. Il governo non avrà più i soldi per pagare gli stipendi - anche a quelli della Cirenaica - e la situazione diventerà ancora più instabile". L'embargo delle armi è quantomai urgente. Stando alla contabilità dell'Onu ci sono state 150 violazioni della tregua. "Ne parleremo domani (oggi) a Bruxelles con i ministri degli Esteri. Ma per noi significa prima di tutto monitoraggio aereo. Il pattugliamento dei cieli ci consentirebbe anche di visionare i confini terrestri e scoprire le violazioni. Ovviamente serve anche un pattugliamento marittimo e terrestre". Di Maio osserva inoltre che "parlare di una missione militare europea è improprio. Il vero tema è sfruttare il mandato che la risoluzione delle Nazioni Unite ha garantito per far rispettare l'embargo. Il pattugliamento aereo non lo faremo certo con i Cessna, ma riferirsi a una 'posture militare' europea è complicato". (segue) (Res)