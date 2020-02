Libia: Lavrov a "La Stampa", nuovo corso con l'Europa

- La scommessa russa per tornare a essere un interlocutore importante dell'Unione Europea, come si è augurato il presidente francese Emmanuel Macron alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, passa anche per l'Italia. Domani, a Roma, i ministri russi degli Esteri e della Difesa Sergej Lavrov e Sergej Shoigu incontreranno infatti gli omologhi italiani Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini, e i temi segnati in agenda — spiega il ministro Lavrov in quest'intervista a "La Stampa" — toccano tutti i dossier più scottanti dell'attualità internazionale. In un momento in cui le tensioni con la Nato "ricordano la Guerra Fredda", ha detto lo stesso Lavrov ieri a Monaco, "e l'imbarbarimento delle tensioni bilaterali incide negativamente sulla vita delle persone", la visita in Italia può costituire un passaggio importante, se non decisivo, nell'attuale schema delle alleanze internazionali. Il ministro Lavrov spiega quali sono le priorità dell'agenda comune. "Le relazioni con l'Italia — nostro importante partner internazionale — vantano una lunga storia, si fondano su tradizioni solide, su una pluriennale esperienza di positiva collaborazione e su un significativo capitale di fiducia. Purtroppo oggi la situazione provocata dalle mosse antirusse di Washington e Bruxelles si riflette negativamente sulla loro dinamica. I rapporti commerciali ne hanno fortemente risentito. Lo scambio commerciale bilaterale si è quasi dimezzato: dai 53,8 miliardi di dollari del 2013 ai 26,9 miliardi del 2018. Secondo le stime esistenti, i produttori italiani hanno registrato una perdita complessiva di circa 2 miliardi di dollari". (segue) (Res)