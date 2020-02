Libia: Lavrov a "La Stampa", nuovo corso con l'Europa (2)

- Si aspetta dal governo italiano un sostegno particolare riguardo la politica delle sanzioni. "Sappiamo che in Italia sono sempre più numerose le voci a favore di un ritorno al precedente livello delle relazioni bilaterali. Si esprime interesse per la costruzione di un dialogo Russia-Ue su una base pragmatica, reciprocamente vantaggiosa e non conflittuale. Naturalmente, è un fenomeno che salutiamo con soddisfazione. L'attuale situazione preoccupa molto gli imprenditori italiani che sono fermamente intenzionati a proseguire il lavoro nel nostro Paese. Per parte nostra siamo disponibili a prestare sostegno alle vostre aziende nella transizione da fornitura al mercato russo di prodotti a marchio 'made in Italy' alla cooperazione produttiva sul principio del 'made with Italy', con particolare attenzione alla localizzazione della produzione in Russia". "Alla luce dell'evoluzione strutturale dell'economia mondiale, - osserva il ministro russo - acquisisce sempre maggiore rilevanza l'interazione nel campo dell'innovazione, compresi gli sviluppi nei servizi digitali, l'intelligenza artificiale, la produzione a rifiuti zero. La fiera Innoprom, che si svolge ogni anno a Ekaterinburg, è una buona piattaforma per discutere di questi argomenti e stabilire contatti commerciali reciprocamente vantaggiosi. A luglio di quest'anno il Paese-partner della mostra sarà l'Italia. La cooperazione a livello interparlamentare, poi, svolge un ruolo significativo nel rafforzamento della reciproca fiducia. Riteniamo che un passo importante nel suo sviluppo sarà lo svolgimento, a marzo a Roma, della prossima riunione della Grande Commissione interparlamentare italo-russa". (segue) (Res)