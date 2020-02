Libia: Lavrov a "La Stampa", nuovo corso con l'Europa (3)

- "Nella situazione attuale - aggiunge - è difficile sopravvalutare la necessità di scambi culturali e umanitari, di contatti tra le persone. In questa prospettiva, siamo pronti a continuare a sostenere le attività del Forum di dialogo italo-russo delle società civili". Quanto ai temi dell'incontro di domani, "li consideriamo intanto una buona opportunità per condurre un'analisi complessiva dei problemi chiave del nostro tempo e per cercare di coordinare alcune mosse. Nel corso dell'incontro in formato 'due più due' intendiamo discutere, in particolare, di questioni internazionali urgenti come la stabilità strategica e il controllo degli armamenti, le relazioni Russia-Nato e la situazione in Medio Oriente, comprese Siria e Libia". Dopo la conferenza di Berlino sulla Libia, la situazione sul terreno è ancora instabile. "Sarebbe più corretto dire che la situazione non è cambiata in modo radicale. In linea di principio, non c'è nulla di sorprendente. Le contraddizioni tra le principali parti del conflitto libico sono arrivate a tal punto che è impossibile risolverle in un unico evento, seppure rappresentativo come il forum di Berlino. Dopotutto c'erano già stati altri incontri a Parigi, Palermo e Abu Dhabi che non avevano portato cambiamenti positivi alla situazione, per questo il compito principale che la comunità internazionale deve oggi affrontare è quello di assicurare un chiaro consenso dei libici alle disposizioni del documento finale della conferenza di Berlino". (segue) (Res)