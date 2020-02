Libia: Lavrov a "La Stampa", nuovo corso con l'Europa (4)

- "Sono stati fatti progressi positivi - continua -. Il Comitato militare congiunto 5+5 ha avviato la sua attività, è iniziata la preparazione pratica del lancio del meccanismo del Forum di dialogo politico. Si intessono consultazioni intra-libiche sulle questioni economiche. È necessario consolidare queste tendenze e progredire contemporaneamente su tutti i binari della pacificazione libica". L'Ue si è detta pronta a farsi garante dell'integrità territoriale della Libia. "L'intenzione dell'Unione Europea di garantire, come lei ha detto, l'integrità territoriale della Libia, non mi è del tutto chiara. Spetta agli stessi libici agire da garanti in tal senso, mentre il compito della comunità internazionale è quello di aiutarli a creare le condizioni necessarie, nella consapevolezza che solo il Consiglio di sicurezza dell'Onu può fornire garanzie universali. Per parte nostra, intendiamo lavorare in questa direzione". In merito ai recenti avvenimenti di Teheran, "se ci si riferisce all'ultimo round dell'escalation Usa-Iran, con cui si è aperto l'anno in corso, allora la nostra posizione è nota: condanniamo qualsiasi azione che sia contraria ai principi della Carta delle Nazioni Unite e che porti a un aumento della tensione nella regione. L'attacco del Pentagono all'aeroporto di Baghdad, organizzato il 3 gennaio di quest'anno, che ha provocato la morte del comandante delle forze speciali del corpo delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran Soleimani, è stata un'eclatante violazione del diritto internazionale. A proposito, era un aeroporto civile... Quindi ripeto ciò che ho già detto di recente durante la mia visita in Sri Lanka: queste azioni degli americani vanno oltre i limiti consentiti". (segue) (Res)